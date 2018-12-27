Altındağlı kadınlardan Bingöl’e kitap yardımı

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Altındağlıkadınlar, Bingöl'deki Solhan Atatürk Ortaokulu kütüphanesine yapacakları kitap yardımı için eş, dost, akraba ve tüm yakınlarına haber verdi. Bu sayede daha fazla kitap toplayacaklarını düşünen Altındağlı kadınlar, amaçlarına da ulaştı. Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, yaklaşık bin kitap toplayarak eğitim adına büyük bir destek kampanyasına imza attı. Kitapları kendi elleriyle kolileyen kadınlar, "Bizlere, bu kitap sevdasını Başkanımız aşıladı. Onun yolunda ilerliyoruz" dedi. Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden Zeynep Usta, büyük şehirlerdeki imkânlara dikkat çekerek, bu durumun maalesef doğu illerimizde aynı olmadığını dile getirdi. Doğudaki çocukların kitaba ihtiyaç duyduğunu aktaran Usta, bu eksikliği gidermek istediklerini vurguladı.