Bacasız sanayi devrimi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31Mart 2019'daki yerel seçimler için geri sayımın başlandığı şu günlerde SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki tecrübesiyle Ankara'yı 2023'e hazırlayacaklarını belirten Başkan Hakan Han Özcan, "Bölge bölge, mahalle mahalle büyük ölçekli projelerimiz var. Çok sayıda proje var. Bizim derdimiz Ankara... Bu derdimizi Haseki Başkan tecrübesiyle büyük bir değişim ve dönüşümle şehri ön plana çıkartacak yani; artık ülkeler ön planda değil biliyorsunuz. Şehirler ön planda... Buradan Avrupa'ya ya da Amerika'ya gittiğiniz zaman İstanbul daha çok biliniyor. Biz istiyoruz ki Ankara da bu seviyeye çıksın" dedi."Biz tarihi, kültürel ve turizm ölçeğinde merkez olsun istiyoruz" diyen Özcan, Ankara Kalesi ve etrafının çok önemli olduğunu vurguladı. Özcan, "Ankara Kalesi'nin eteklerine baktığınız zaman bizim orada sinagogumuz da var, Fransız lisemiz de var, Ermeni mahallemiz de var, Yahudi mahallemiz de var. Buraların yaşamasını istiyoruz. Burada bir Roma Yolu var. Bu hayata geçsin istiyoruz. Ulus Tarihi Kent'ten Çankırı Caddesi'ne kadar olan bölümü turizme kazandırmak istiyoruz. Kadim Ankara'yı anlatabilelim. Ankara geçmişiyle zengin bir şehir. Nallıhan'dan Evren'e kadar çok büyük değerlerimiz var. Ankara'ya 10 milyon turist getirebilecek değerlerimiz var. Frigya Vadisi'nden tutun, Zir Vadisi'ne kadar... Ankara'yı turizm anlamında ön plana çıkaracağız" dedi.Başkentte Cumhur İttifakı ile yeni bir destan yazacaklarını dile getiren Özcan, "Özhaseki başkan denilince akla belediyecilik geliyor. Özhaseki'nin bir belediyecilik yöntemi var. Kayseri'de bir Özhaseki modeli oluşturdu. Çok tecrübeli birisi. Özhaseki başkan Ankara'yı yakından biliyor" dedi. Amaçlarının başkenti marka şehir haline getirmek olduğunu ifade eden Hakan Han Özcan, "Mevcut belediye başkanımız Mustafa Tuna Bey 1 yıllık dönemde güzel işlere imza attı. Ankara'da kritik yerlere neşter vurdu. Bizim partimizde bu gibi şeyler bayrak yarışıdır. Biz olduk, olmadık derdinde değiliz... Büyük resme bakıyoruz. Bu dava büyük bir dava... Genel başkanımız kimi işaret buyurursa biz yolumuza devam ederiz ve adayımızı seçtirmek için elimizden geleni yaparız. Melih Bey'in yönetimiyle başkente başaralı projeler kazandırıldı. Özhaseki başkanla Ankara cumhuriyetin 100. yılına hazırlanacak. Amaç marka şehir olmak" diye konuştu.MHPile AK Parti tabanlarının bir olduğunun altını çizen Özcan, "Bizim buradaki derdimiz; gayesi vatan, millet, bayrak olan kişilerle beraber olmak. Hep beraber kutlu bir yolculuğa devam ediyoruz. Bu ruhla beraber inşallah hiçbir fitneye müsaade etmeden AK Parti'li, MHP'li, BBP'li kardeşlerimizle düzenli bir birliktelik ordusu oluşturduk. Bu şehri ortak akılla beraber yöneteceğiz. Beraber güzel işlere imza atacağız. Bizim taban olarak farklılığımız yok. Bilhassa bunun etkisi Ankara'da çok daha belirgin olacak" görüşünü belirtti. 31 Mart'ta başkentteki 25 ilçenin tamamını alacaklarını ifade eden Özcan, "Benim öngörüm bu ittifak ruhu CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya'yı bile alır" dedi.