Başkentte Atatürk Koşusu heyecanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde yapılan organizasyona bu yıl bin 500'e yakın atlet kaydoldu. Her yıl olduğu gibi 27 Aralık günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayacak yarış, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde son bulacak. ŞAMPİYONLAR DA BİZIMLE OLACAK
83. Büyük Atatürk Koşusu'na bu sene rekor bir katılım olacağını belirten Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Eski şampiyon ağabeylerimiz, ablalarımız da bu yarışta bizlerle birlikte olacak. Şu anda katılım rekor seviyede. İnşallah bu sayıyı 10 binlerle ifade edeceğimiz hale getireceğiz"
dedi. 83. Büyük Atatürk Koşusu, saat 14.00'te başlayacak. 15 TEMMUZ MARATONU YOLDA
Çıntımar, gelecek yıl içinde tüm dünya başkentlerinde olduğu gibi Ankara'da da bir maraton yapmayı planladıklarına dikkati çekerek, "Gelecek sene içinde hayata geçirmeyi planladığımız maratonu, Ankara 15 Temmuz Maratonu olarak planladık. Kent konseyiyle bir çalışma yapıldı ve belli bir noktaya gelindi.
Büyük maratonlarda, 'Hadi yapalım' mantığıyla hareket edersek, altından kalkamayacağımız sonuçlar çıkabilir. Valiliğimiz ve belediyemizin koordinesinde büyük bir maratonun yol haritasını çıkarmamız gerekiyor. Çalışmaları devam ettirerek, 15 Temmuz haftası içinde bir tarihte bunu yapmak istiyoruz" diye konuştu. SOĞUK İÇİN DE ÖNLEM ALINDI
YARIŞ günü Ankara'da beklenen soğuk hava nedeniyle sporculara yardımcı olmaları için özel ekipler ayarlandığını belirten Çintimar, "Bu ekip, battaniyelerle sporcularımızı bekleyecek ve ödül töreninin yapılacağı salona kadar onlara eşlik edecek" dedi. İşte maratonla ilgili bazı detaylar: NE ZAMAN BAŞLADI?
Galip Darılmaz'ın kazandığı ilk koşuyla başlayan Büyük Atatürk Koşusu ilk kez 1936 yılında düzenlendi. EN ÇOK KİM KAZANDI?
Bugüne dek en fazla birincilik kazanan isimler, 8'er kez ipi göğüsleyen Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön oldu. GEÇEN YIL İPİ KİM GÖĞÜSLEDİ?
Yarışı geçen sene erkeklerde Jandarmagücü Kulübü adına koşan Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise milli atlet Sebahat Akpınar kazanmıştı.