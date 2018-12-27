Başkentte Atatürk Koşusu heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde yapılan organizasyona bu yıl bin 500'e yakın atlet kaydoldu. Her yıl olduğu gibi 27 Aralık günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayacak yarış, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde son bulacak.83. Büyük Atatürk Koşusu'na bu sene rekor bir katılım olacağını belirten Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar,dedi. 83. Büyük Atatürk Koşusu, saat 14.00'te başlayacak.Çıntımar, gelecek yıl içinde tüm dünya başkentlerinde olduğu gibi Ankara'da da bir maraton yapmayı planladıklarına dikkati çekerek, "Gelecek sene içinde hayata geçirmeyi planladığımız maratonu,Büyük maratonlarda, 'Hadi yapalım' mantığıyla hareket edersek, altından kalkamayacağımız sonuçlar çıkabilir. Valiliğimiz ve belediyemizin koordinesinde büyük bir maratonun yol haritasını çıkarmamız gerekiyor. Çalışmaları devam ettirerek, 15 Temmuz haftası içinde bir tarihte bunu yapmak istiyoruz" diye konuştu.YARIŞ günü Ankara'da beklenen soğuk hava nedeniyle sporculara yardımcı olmaları için özel ekipler ayarlandığını belirten Çintimar, "Bu ekip, battaniyelerle sporcularımızı bekleyecek ve ödül töreninin yapılacağı salona kadar onlara eşlik edecek" dedi. İşte maratonla ilgili bazı detaylar:Galip Darılmaz'ın kazandığı ilk koşuyla başlayan Büyük Atatürk Koşusu ilk kez 1936 yılında düzenlendi.Bugüne dek en fazla birincilik kazanan isimler, 8'er kez ipi göğüsleyen Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön oldu.Yarışı geçen sene erkeklerde Jandarmagücü Kulübü adına koşan Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise milli atlet Sebahat Akpınar kazanmıştı.