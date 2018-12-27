Bin mülteciye mesleki eğitim

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde hayata geçirilen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"nin tanıtımı yapıldı. Uyum projesiyle yüzde 70'i mülteciler, yüzde 30'u ise Türk vatandaşlardan oluşan mesleki eğitim kursu branşları açısından da dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 100 kişilik mülteci grubun Türkçe, tekstil, aşçılık, pastacılık, CNC (torna tezgahı), java ve photoshop gibi bilgisayar programları yer alıyor.