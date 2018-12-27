Bu merkezde ‘engel’ yok

BUGÜN NELER OLDU

KahramankazanBelediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 7'den 70'e tüm engelli bireyler ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor. Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de sağlanan merkez sayesinde Kahramankazan'da engeller ortadan kalkıyor.