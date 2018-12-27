Nazlıaka’ya hakaret davası

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AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenledi. Nazlıaka hakkında Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili olduğu dönemde, 26. yasama yılı ve görev süresinin bitmesi nedeniyle milletvekillerine birer mektup gönderdiği belirtildi.İddianameye göre, şüpheli Aylin Nazlıaka, müştekinin mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, İsmail Kahraman'a hitaben "yobaz" ve "gerici" ifadelerini kullandı. İddianameyi kabul eden Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 16 Nisan 2019'da yapılmasına karar verdi.