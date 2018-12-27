Sağlık yatırımcısı Türk doktor Bişkek’te konferans düzenledi

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YatırımcıTürk doktor, bölge doktorlarının tüp bebek konusundaki mesleki bilgilerini arttırmayı amaçlıyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 4 yıl önce açtığı Ankalife adlı klinikle sağlık sektörüne yatırım yapan Türk doktor, düzenlediği konferansla Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın 7 bölgesinden gelen doktorları bir araya getirdi. Klinik sahibi Doç. Dr. Cihangir Çakıcı genel olarak tüp bebek tedavisini ve klinik istatistikleri hakkında konuştu. Kırgızistan'da diğer kliniklere göre daha yüksek gebelik oranları elde ettiklerini de belirten Cihangir Çakıcı, "Yaklaşık 4 sene önce burada faaliyete geçtik. Burada bir klinik kurduk. Bu çerçevede hasta bakıyoruz. Laboratuvarıyla doktoruyla tamamen Türk ekibimizin yer aldığı bir ekip oluşturduk. Yavaş yavaş Kırgız doktorları ve personeli de işe yerleştirdik. Şu anda onlar da çok iyi yetişmiş vaziyetteler. Çok güzel gidiyoruz. Gebelik oranları burada diğer kliniklere göre çok iyi ve Kırgızlar çok seviyorlar Türkler'i. Onun için bize çok destek veriyorlar" diye konuştu.