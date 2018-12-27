Şereflikoçhisar’da otobüs devrildi

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Ankara-Şereflikoçhisar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Aksaray istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, karayolunun 118. kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsü Seyfettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yan devrilen otobüste 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için işe koyulan ekipler, zamanla yarıştı yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu.