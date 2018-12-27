Sultan-ı Yegâh’la yeni yıl konseri

BUGÜN NELER OLDU

GaziÜniversitesi Sultan-ı Yegah Türk Sanat Müziği korosu 'Yeni Yıla Merhaba' konseri gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Şef Bahadır Özüşen, Gazi Üniversitesinin çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Akademisyen müzisyenlerin de olduğu bir koromuz var. Öğrenci arkadaşlarımız da var. Bu kadar çeşitlilik olması bizim çok hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı. "Yaklaşık iki yıldır burada çalışıyoruz ve tam yerinde konser veriyoruz" diyen Özüşen, "Gazi Üniversitesi çerçevesinde çalışıyoruz ama dışarıdan gelen solistlerimiz de oluyor. Gazi Üniversitesi çatısı altında olmamız çok onur verici bir şey. Programımıza katılmak için illa mezun olmak ya da Gazi Üniversitesi çerçevesi içinde olmak gerekli değil. Müzik severlerin hepsini kucaklıyoruz. 7'den 70'e herkesi kucaklıyoruz" dedi.