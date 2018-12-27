Yozgatlılar’dan Özhaseki’ye destek

BUGÜN NELER OLDU

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin de Ankara'lı olduğunu söyledi. Koç , "Biz Yozgatlı dernekler federasyonuyuz Ankara'dayız 700 bine yakın bir nüfusumuz var. Çorum yine aynı Çankırı aynı şekilde biz de Ankaralıyız. Biz de Ankaralı olduk ve Ankara'da yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Koç, "Geçmişe baktığımız zaman Murat Karayalçın da Ankaralı değildi Rizeliydi. Melih gökçek Urfalıydı. Bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Afyonlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Tuncelilidir, Mehmet Özhaseki Anadolu'nun toprağından çıkmış kendini yetiştirmiş, Kayseri'de örnek bir belediye başkanlığı yapmış, Ankara'da bakanlık yapmış Ankara'da okumuştur. Bugün ise Ankaralılara hayırlı uğurlu olmasını ben içtenlikle temenni ediyorum" diye konuştu.Koç, Biz Ankara adayımız Mehmet Özhaseki'nin arkasındayız. Onunla birlikte sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacak birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Özhaseki Ankara'ya da yakışır projeleri ve çalışkanlığıyla Ankara'yı başkent yapacak bir belediye başkan adayımız onunla iftihar ediyoruz. Özhaseki bilgi ve tecrübesiyle en güzel projeleri yapacak. Eminiz ve buna inanıyoruz" dedi.