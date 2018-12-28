28 araç birbirine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Yenimahalle'den Ulus yönünde Batı Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 28 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazanın yaşandığı köprü üzerinde belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Kazaya karışan araç sürücülerinden Caner Akbıyık, "Biz Şaşmaz Bulvarı tarafından geliyorduk. 100 metre ileriden baktık, 4 araç birbirine girmiş. Biz de kontrollü bir şekilde köprünün üzerinde durduk. Sonra arkamızdan gelen araba bizim araca vurdu. Sonra zaten vuran vurana. 25-30 araç birbirine girdi" dedi.SürücüZafer Öztürk ise, yolun buzlu olduğunu belirterek, "Benim önümde 10-15 araç birbirine girmişti. Biz 200 metre ileriden kazayı fark ettik ama yer buzlu olduğu için duramadık. Frene bastık ama kayarak biz de çarptık. Toplamda 30 araç falan vardı galiba" dedi. Ankara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut Eryaman'da rampa çıkan otomobil, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak aracı durdurmak isteyenlerden biri otomobile yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi ise aracı elleriyle durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.