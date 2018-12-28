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Atatürk’ün ’ya ilk gelişi kutlandı

’ün ’ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişi kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir'deki törenle başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ata'nın kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk bıraktı. Heyette Ankara'nın seymenleri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu ile devam eden tören sonrasında Vali Şahin, Anıtkabir Misak-ı Milli Kulesi'nde yer alan Şeref Defteri'ni imzaladı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu personeli askerlerce "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
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Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişi kutlandı
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