Çoban ateşi işbaşında

BUGÜN NELER OLDU

YenimahalleBelediyesi'nin ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü "Üniversite- Ev Projesi" kapsamında 80 çocuk eğitim alıyor. 106 gönüllü üniversiteli öğretmen, ihtiyaç sahibi çocukların evlerine giderek ya da Yenimahalle Belediyesi kurs merkezlerinde belirlenen sınıflarda eğitim veriyor. Çocukların yalnız derslerine yardımcı olmakla kalmayan onların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlayan gönüllü öğretmenler son olarak Pamuklar, Çeşme, Yakacık ve Barış mahallelerinde projeden faydalanan 50 öğrenciyi tiyatroda bir araya getirdi.Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen tiyatro gösterimi, yine ODTÜ'lü öğrenciler tarafından sahnelendi.