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Kaymakamlıktan kütüphaneye

Eskiden Kaymakamlık binası olan boş bina kütüphaneye çevrildi. Şehir kütüphanesinde son rötuşlar yapılıyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Kaymakamlıktan kütüphaneye
Mülkiyeti Pursaklar Belediyesi'ne ait olan ve bir süre Kaymakamlık olarak kullanılan bina imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokol ile eski Kaymakamlık binası İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek şekilde projelendirildi. Projesi Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya kondu. İnşaatı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ile dış cephe kaplaması da biten şehir kütüphanesinde son rötuşlar yapılıyor.
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Kaymakamlıktan kütüphaneye
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