Kurallara uyanlara teşekkür edildi

BUGÜN NELER OLDU

YenimahalleBelediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle teyakkuza geçti. Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşını sorunsuz geçirmesi için çalışan ekipler, ilçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçirdi. Denetimlerde zabıtalar, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihini, personelin sağlık karnesini ve mekânın temizliğini inceledi. İş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol eden ekipler, mekân sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda da bulundu. Yılbaşı için ekstra denetim gerçekleştiren Yenimahalle zabıtası, hijyen kurallarına uygun ve belgeleri tam olan işletme sahiplerine teşekkür etti.