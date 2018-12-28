Norveç değil Altınköy

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine dört mevsim ayrı güzellikler sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından ziyaretçilerine adeta kış masalı yaşatıyor. Her mevsim başka bir renge bürünen Altınköy, büründüğü bembeyaz örtüyle, görenleri kendilerine hayran bıraktı. Adeta bir kartpostal görünümü sergileyen Altınköy'e gelen ziyaretçiler, burada tam anlamıyla bir kış masalı yaşadı. Başkan Tiryaki de sabahın erken saatlerinde Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Önce yürüyüş yapan Başkan Tiryaki, ardından köy kahvesinde dinlendikten sonra Altınköy'de kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuyu da elleriyle beslemeyi ihmal etmedi.Köyde yaşayan hayvanlar da karın keyfini çıkarmayı ihmal etmedi. Altınköy'ün ördekleri kar keyfi yaparken, bacalarından dumanların çıktığı ahşap evler görenleri adeta 100 yıl öncesine götürdü. Beyaza bürünen yel değirmeni ise görenleri kendine hayran bıraktı. Yaz aylarında altın sarısı rengiyle göz kamaştıran buğday tarlası, bembeyaz örtünün altında görenlere yazı bekliyormuşçasına gülümsedi adeta... Donmuş göl yüzeyi ise fotoğraflarda pırıl pırıl parladı. Altınköy'ün geyikleri ise karlar altında öyle mutluydu ki, objektiflere bol bol poz verdi.