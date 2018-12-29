41 parka 172 kamera

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KahramankazanBelediyesi tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm park ve bahçelere güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kapsamda ilçe genelindeki 41 adet parka 172 adet yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliğine sahip kamera yerleştirildi. Kameralardan elde edilen görüntüler kurulan merkezde görevli personel tarafından 7/24 takip ediliyor. Ayrıca kameralardan elde edilen görüntüler bu merkezde kayıt altına alınırken, Kahramankazan Belediyesi'nin internet sitesinden de canlı olarak izlenebiliyor. Proje ile özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği parklarda aileler çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçirecek. Proje ile başta çocuk istismarı olmak üzere madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilecek.Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye içerisinde kurulan kamera izleme merkezini denetleyerek, uzman personelden sisteme ilişkin bilgi aldı. Parklara yerleştirilen kamera sistemiyle parkların artık daha da güvenli hale geldiğini belirten Ertürk, "İlçemizdeki 41 parkımızın tamamı yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü özelliğine sahip kameralarla donatıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alandaki talimatları, doğrultusunda, ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sıklıkla kullandığı parklarımızdan artık daha güvenli. Çocuk istismarı başta olmak üzere, buralarda meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların inşallah önüne geçildi. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte buralarda yaşanan adli olaylarda da ciddi düşüşler sağlandı" diye konuştu.