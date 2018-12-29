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99. yıldönümüne özel resepsiyon

Giriş Tarihi: 29.12.2018
99. yıldönümüne özel resepsiyon
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkı'nda bulunan Nursultan Nazarbayev Kültür Evinde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona il erkanından da katılım oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Tuna, "Tabii bundan 99 yıl önce Atatürk Ankara'ya gelerek, yaklaşık 4 ay sonra da TBMM'yi kurmasıyla İstiklal Mücadelemizi yüce meclisimizle birlikte sürdürmüşler ve başarılı bir şekilde bu toprakları bizlere emanet etmişlerdir. İstiklal Harbi'nde Ankara'nın, Ankaralının ne denli mücadele ettiğini biliyoruz. Ankaralı kardeşlerimiz, en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir mücadele örneği sergilerdi. Bu toprakları hainlere teslim etmediler. Ankaralılar bu millet için önemli bir yeri teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
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99. yıldönümüne özel resepsiyon
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