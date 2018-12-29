Ateşler yakıldı türküler söylendi

BUGÜN NELER OLDU

NazımHikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde düzenlenen gece Türklerin yiğitlik ve mertlik simgesi olarak bilinen geleneksel sinsin oyunu ile başladı. Yakılan dev ateş etrafında sinsin oynayan Seymenlere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Başkan Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarını Yenimahalle'de ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.Gecede Şef Arif Balaban yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi. Halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini salonu dolduran konuklar hep bir ağızdan söyledi. Ankara Seymenlerinin ve Bacıerenlerin gösterileri de konuklardan bol bol alkış aldı. Programda; Çınar Seymenleri ve Milli Mücadeleye önemli katkıları olmuş Ankara aileleri de plaketle ödüllendirildi.