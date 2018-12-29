ATO’dan 160 bin üyesine müjde

BUGÜN NELER OLDU

her alanında üyelerimizin yanında olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz" diyen ATO Başkanı Gürsel Baran, "ATO yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bugüne oda hizmetlerimizin kalitesini yükseltmenin yanı sıra üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, işlerini kolaylaştırmak, büyütmek, ufuklarını açmak, ticaretlerini geliştirmek, sektörel toplantılar, paneller, çalıştaylar düzenledik. Eğitim faaliyetleri düzenleyerek üyelerimizin tamamını destekledik. Üyelerimize yönelik daha önce hiç yapılmamış bir halkayı ekliyoruz. Türkiye'de en geliş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz. Üyelik hükümlülüklerini yerine getiren bütün üyelerimizin yararlanacağı bu sigortayla ticarette ve hayatın her alanında üyelerimizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Üyeleri yolda, iş yerinde, konutunda başına geleceklere karşı kaza sigortasıyla güvence altına aldıklarını söyleyen Baran, "Ekonomik dalgalanma nedeniyle zor duruma düşen üyelerimizi de düşündük. 31 Ocak 2019'a kadar yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizi bu destek kapsamına alıyoruz. Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin ATO internet sitesine girerek bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Sigorta şirketi de en geç 30 gün içinde ödemesini yapacak" ifadelerini kullandı. 1 Ocak 2018'den önce kurulan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyeler bu fırsattan yararlanabilecek, borcu olan üyeler ise 31 Ocak 2019'a kadar bilgilerini güncelleyip, aidat borcunu ödeyerek bu haktan yararlanma hakkına sahip olacak.