Başkente kültür yolları

BUGÜN NELER OLDU

Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ankara'ya dair projelerini başkentlilere açıklayacak olan AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki bunlar içerisinde en önemli gördüğü Kültür Yolu projesini SABAH'a açıkladı. Ankara'yı turizm anlamında atağa kaldıracak olan projeyi çok önemsediğini belirten Özhaseki, "Ankara başkent… Zaten bir marka değeri var. Küçük dokunuşlarla birçok yerde Ankara bu başkentliliğini tesciller. Burası ticaret, sanayi, spor şehri olabilir. Ancak burada yapılması gereken bir çok iş var. Mesela kimse Ankara'nın tarihi itibariyle kadim bir medeniyetin devamı olduğunu bilmiyor. Şuanda 70'in üzerinde açık olan müze olduğunu bilmiyor. Gerek eski dönemlere ait, gerekse cumhuriyet döneminin en güzel binalarının olduğu bir ortamı bilmiyor. Bana göre burada yapılması icap eden en önemli şey Kültür Yolu projesi" dedi.İki ayrı Kültür Yolu projesi oluşturacaklarını belirten Özhaseki, "Ankara'ya gelen bir kişi nereye gidecek? Bir tek bilinen Hacı Bayram ve Kale. Bunun dışında bir yol yok. İki tane Kültür Yolu projesi hazırladım. Birisi Küçük Kültür Yolu projesi, ikincisi ise daha uzun bir Kültür Yolu projesi… Kültür Yolu projesi şehirde gezilecek en önemli aksları gösterecek. Bu Ankara Kalesi'nden başlar, Hacı Bayram'la devam eder. Bunların arasında zaten teleferik projesi var. Bunu hazırlattık. Çünkü buraya inip çıkış kolay değil. Burada Roma Hamamı'ndan başlayarak Ulus'tan devam edip o cumhuriyet döneminin en güzel eserlerini görerek Sıhhiye'den, Saraçoğlu Mahallesi'nden Anıtkabir'e kadar uzanan bir hat..." dedi.Bu hattı tek tek çalıştım"Buhattı tek tek ben çalıştım" diyen Mehmet Özhaseki, "İkincisi yine Ankara Kalesi'nden başlayıp Çankaya Köşkü'ne kadar uzanan ve Atakule'de son bulan bir yol… Bu iki tur Ankara'ya gelene Ankara'yı tanıtır. Bu Kültür Yolu özeldir. Yollarda bakı terasları olacak. Yürüyenlerin dinleneceği yerler olacak. Burada özel bir yoldan kimseye ihtiyaç duymaksızın yürüyeceğiniz bir yol… Bu yola büyük bir ihtiyaç var. Restore edilecek yer varsa restore edilecek, yaşamayan müze varsa yaşanır hale getirilecek bu proje sayesinde… Bu yol üzerinde 50'den fazla müze var. Müze günleri düzenleyerek bu yolu canlandıracağız. En önemli projelerden birisi de bu…" şeklinde konuştu.