Hayırsever ağaç ustası

Hayırseverağaç ustası Osman Kaplan, soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere AŞTİ karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor. Pazar yerinde evsizlere her akşam yaptığı yardımla tanınan Kaplan'a destek olmak isteyen vatandaşlar da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan ulaşarak bu yardım ağının genişlemesini sağlıyor. Kaplan, kendi imkanlarıyla başladığı ve haftanın iki günü yapabildiği yardımları hayırseverlerin de desteğiyle artık tüm hafta gerçekleştirebiliyor. İhtiyaç sahibi 100 kişiye her gün hiçbir karşılık beklemeden yemek dağıtan Kaplan, sıcak çorba ve çayla da onların içini ısıtıyor. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde AŞTİ'nin karşısındaki pazar yerinde yaktıkları ateşin etrafında toplanan kimsesizler ve evsizler, Osman Kaplan'ın yolunu gözlüyor. Kaplan, saati sektirmeden masayı kuruyor ve bekleyenlere yemeklerini tek tek kendi eliyle ikram ediyor. Soğuk günlerde Kaplan'ın yardımıyla sıcak çorba içme imkanı bulan evsizlerin mutlulukları ise yüzlerinden okunuyor. İhtiyaç sahiplerine her türlü yardımı elinden geldiğince yapmaya çalıştığını anlatan Kaplan, "Eşya, elbise ve iş yardımları yapıyoruz" dedi.