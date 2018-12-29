Keçiören’de Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

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Keçiören'deKars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu ve Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi. 104 yıl önce Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin askeri anmak için Keçiören Belediyesi ve Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kars, Iğdır Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkanı Mustafa Ak, -30 derecelik soğukta canları pahasına bu vatanı koruyan Sarıkamış Şehitlerini anmak için yürüdüklerini belirtti.