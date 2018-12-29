Mehmet Akif’e ‘Korkma’ anması

BUGÜN NELER OLDU

MilliŞair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik tiyatro oyunu sergilendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Merhum Akif, ebedi aleme göç edişinin ardından geçen 82 yıla rağmen bugün eserleri ve fikirleriyle milletimizin gönlünde yaşamaya devam ediyor" dedi. Mehmet Akif Ersoy'un, medeniyet mücadelesinde gençliğin en ideal timsali olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bugün, Allah'a hamdolsun ki, milyonlarca Asım, milyonlarca genç onun izinden gidiyor, bütün dünyaya karşı onun davasını temsil ediyor. Mehmet Akif demek asalet, vakar, izzet, istiklal, özgürlük, aşk ve iman demektir. Onu sonsuz minnetle, şükranla yad ediyoruz. Rabbimiz onu, ayak izinden gittiği Hazreti Peygambere komşu eylesin" ifadelerini kullandı. Akif'in Türk halkının kulağına kazıdığı "Korkma" nidasının dün olduğu gibi bugün de insanlara güç ve umut verdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Onun İstiklal Marşı'nı başlatan "Korkma" nidası, milletimize dün olduğu gibi bugün de güç ve umut vermektedir. İşte o sesleniş, bugün bir tiyatro eseri vasıtasıyla yılları aşıp gelmekte ve sadece bu salonda değil, hepimizin gönlünde yankılanmaktadır" dedi.