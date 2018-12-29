Refik Tuzcuoğlu personelle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, hizmet birimlerinde tek tek incelemelerde bulunuyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün Etlik'te bulunan yerleşkesini ziyaret eden Tuzcuoğlu, belediye personeli ile de bir araya geldi. "Şehirler insan gibidir, tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyacı vardır" diyen Tuzcuoğlu, Kent Bakım Onarım Şubesi'nde görevli personelin meşakkatli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, "Bizim yapmış olduğumuz hizmet doğrudan insana yönelik hizmettir. Belediyecilik hizmetleri damarda akan kan gibidir aslında. İnsanoğlunun vücudunda kan dolaşımı var. Bu dolaşım vücudu temizler ve hastalıklara bulaşmasını önler. Bünyenin canlı ve diri kalmasını sağlarlar. Şehrimiz de bakımsız olursa yıpranır ve eskir ama biz cadde cadde, sokak sokak şehrin damarlarında dolaşarak, bakım ve onarım hizmetleri yapıyoruz. Alyuvarların ve akyuvarların insanoğlunda yaptığı işi biz de şehrimiz için yapıyoruz. Yıpranan yerleri tamir ediyoruz, kirlenen yerleri temizliyoruz. Şehrimizi sürekli bakımlı hale getiriyoruz. İnsanlarımıza yaşanabilir bir şehir sunmak için mücadele ediyoruz" dedi.