Sahte içkileri toprağa gömdüler

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Yeni yıla sayılı günler kala sahte ve kaçak içki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şişeci Ö' lakaplı Ö.D. adlı kişinin, iddiaya göre yılbaşı öncesi sahte üretilen 15-20 TL değerindeki şarapları, 'yıllanmış' ve 'eskitme' adı altında 250 TL'den piyasaya sürmeye çalıştığını belirledi. Yapılan araştırmada, şarapların Altındağ'da metruk evlerin altı ve bu evlere yakın boş araziye gömüldüğü belirlendi.Savcılık izni ile alanda yapılan aramada toprağa gömülü sahte içkiler bulundu. İş makinesi kullanmadan kazma ve kürek ile saatler süren çalışma sonucu şaraplar toprak altında çıkarıldı. Piyasa değeri 3 milyon lira olan 11 bin 864 adet sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheli Ö.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapıldı.