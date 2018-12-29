Şarkılarla Atatürk

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Atatürk'ünAnkara'ya gelişinin 99. yıldönümü Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Ankara'ya gelişinin 99. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi. Atatürk ve Ankara temalı barkovizyon gösterisi yapıldı. Öğrencilerinden oluşan orkestra ve okul korosu, katılımcılara tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Sivas'tan Erzurum'a, İzmir'den Amasya'ya uzanan zenginlikte bir repertuarla, Ankara Türküleri ile Atatürk'ün söylemekten ve dinlemekten keyif aldığı birbirinden güzel şarkılar büyük alkış aldı.