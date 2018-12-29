Sincan Danışma Meclisi toplandı

BUGÜN NELER OLDU

AK PartiSincan İlçe Başkanlığı Törekent, Mevlana ve Gökçek mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen Mahalle Danışma Meclisi Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, teşkilat üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuşmasında 31 Mart yerel seçimine yer verdi. Başkan Ercan "Sincan'a güvenimiz her zaman tam. Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de alnımızın akıyla üstümüze düşen vazifeyi en iyi şekilde yapacağız, sandığa sahip çıkacağız. Canla başla çalışarak Allah'ımızın izniyle en fazla oyu alıp, Büyükşehir'e de en fazla katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.