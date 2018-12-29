Türk Telekom son durak olacak

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray ve Anadolu Efes gibi takımlarda forma giyerek elde ettiği sayısız başarılarla Türk basketbolunun efsane isimleri arasına adını yazdıran Ender Arslan,Ankara'ya özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon Türk Telekom ile Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir grafik sergileyen Ender Arslan, kariyerini Türk Telekom'da noktalamak istediğini söyledi.Lig bizim için iyi gidiyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in kadro kalitesini düşünürsek ligin tepesinde olmaları kesin gibi gözüküyor.Umuyorum kalan maçlarımızda da aynı şekilde devam ederiz.Darüşşafaka'daki son sezonumda süre alamıyordum.Tekrar o açlığımı, motivasyonumu ve basketbol sevgisini geri kazanmak istiyordum. Bir alt ligde olmasına rağmen Türk Telekom'un önemli bir kulüp olması, yeniden bir dirilme isteğinin olması bana cazip geldi.Türk Telekom'da devam edip kariyerimi burada noktalamak istiyorum.Burak hocayla iki sezondur çalışıyoruz. Oyuncusuna güvenip saygı duyan nadir koçlardan birisi.Takımda iki sezondur güzel bir birliktelik var. Aramıza katılan yabancı oyuncular takıma çok çabuk uyum sağladı.Birinci sırada kesinlikle 2010 Dünya Şampiyonası yarı finalindeki Sırbistan maçında Kerem Tunçeri'nin attığı turnike var. İkinci sıraya yine Dünya Şampiyonası finalinde kürsüye çıktığımız anı koyarım. Çok güzeldi. Üçüncü sırada ise Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluk var.Carlos Arroyo, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Mehmet Okur, Serkan Erdoğan.Çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız.Galatasaray son haftalardaüst üste galibiyetler aldı.Keza biz de aynı şekilde galibiyetleraldık. Sıralama açısından çokkritik bir maç olacak. Seyircimizinönünde oynamanın avantajıyla,kazanmak için elimizden gelenher şeyi yapacağız. Galatasaraybenim uzun yıllar forma giydiğimbir takım. Güzel bir basketbol mücadelesiolacaktır.13 Ocak 1983 doğumlu olan Ender Arslan 2000-01 sezonunda o zamanki adıyla Efes Pilsen'in pilot takımı olan Muratpaşa Antbirlik ile lige adımını atmıştı. O günden bu yana tam 17 sezondur hem milli takım forması giyen hem de ligde mücadele eden Ender, Türk Telekom'un başarısında da önemli pay sahibi.