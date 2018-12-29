Türk Telekom son durak olacak

Galatasaray ve Anadolu Efes gibi takımlarda forma giyerek elde ettiği sayısız başarılarla Türk basketbolunun efsane isimleri arasına adını yazdıran Ender Arslan, SABAH
Ankara'ya özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon Türk Telekom ile Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir grafik sergileyen Ender Arslan, kariyerini Türk Telekom'da noktalamak istediğini söyledi. Başkent ekibinde ikinci sezonunu geçiren 35 yaşındaki basketbolcu ile ligdeki hedefleri, kariyeri ve bugün oynanacak Galatasaray maçı üzerine konuştuk. Bu sezon ligdeki durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Lig bizim için iyi gidiyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in kadro kalitesini düşünürsek ligin tepesinde olmaları kesin gibi gözüküyor. Onların ardından bizim seviyemizdeki diğer takımları yenmeyi başardık.
Umuyorum kalan maçlarımızda da aynı şekilde devam ederiz. Kariyerinizi Türk Telekom'da devam ettirme fikri nasıl gelişti?
Darüşşafaka'daki son sezonumda süre alamıyordum. Bu yüzden basketboldan biraz soğumuştum.
Tekrar o açlığımı, motivasyonumu ve basketbol sevgisini geri kazanmak istiyordum. Bir alt ligde olmasına rağmen Türk Telekom'un önemli bir kulüp olması, yeniden bir dirilme isteğinin olması bana cazip geldi. Benim aradığım tipte bir heyecandı. O yüzden burada olma fikrine çok sıcak baktım.
Türk Telekom'da devam edip kariyerimi burada noktalamak istiyorum. BİRLİKTELİK HARİKA Burak Gören'in oyuncularla arasındaki ilişkiyi ve takımdaki havayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Burak hocayla iki sezondur çalışıyoruz. Oyuncusuna güvenip saygı duyan nadir koçlardan birisi. Hem saha içinde hem de saha dışında oyuncularla ilişkisi çok iyi.
Takımda iki sezondur güzel bir birliktelik var. Aramıza katılan yabancı oyuncular takıma çok çabuk uyum sağladı. Geçen sezonki iskelet kadronun korunması ve yeni oyuncuların katkısı iyi gidişatımıza ön ayak oldu. Unutamadığınız üç an saysanız hangilerini söylerdiniz?
Birinci sırada kesinlikle 2010 Dünya Şampiyonası yarı finalindeki Sırbistan maçında Kerem Tunçeri'nin attığı turnike var. İkinci sıraya yine Dünya Şampiyonası finalinde kürsüye çıktığımız anı koyarım. Çok güzeldi. Üçüncü sırada ise Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluk var. Beraber oynadığınız oyunculardan kurulu bir ilk 5 yapsanız, bu oyuncular kimler olurdu?
Carlos Arroyo, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Mehmet Okur, Serkan Erdoğan. GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK Galatasaray ile cumartesi günü (bugün) oynayacağınız maç ile ilgili neler söylersiniz?
Çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız.
Galatasaray son haftalarda
üst üste galibiyetler aldı.
Keza biz de aynı şekilde galibiyetler
aldık. Sıralama açısından çok
kritik bir maç olacak. Seyircimizin
önünde oynamanın avantajıyla,
kazanmak için elimizden gelen
her şeyi yapacağız. Galatasaray
benim uzun yıllar forma giydiğim
bir takım. Güzel bir basketbol mücadelesi
olacaktır. 17 YILDIR PARKEDE
13 Ocak 1983 doğumlu olan Ender Arslan 2000-01 sezonunda o zamanki adıyla Efes Pilsen'in pilot takımı olan Muratpaşa Antbirlik ile lige adımını atmıştı. O günden bu yana tam 17 sezondur hem milli takım forması giyen hem de ligde mücadele eden Ender, Türk Telekom'un başarısında da önemli pay sahibi.