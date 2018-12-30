Bayat ekmekler sokaktaki dostlara

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlardan topladığı bayat ekmekleri ve aldıkları yemleri doğaya bıraktı. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının imdadına koşan ekipler, birçok noktaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların beslenmelerini sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Bayat Ekmek Kutusu projesiyle toplanan ekmekler de doğaya bırakılarak hayvanlara can oldu. Belediyenin Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri de duyarlılık göstererek ağaçlara taktıkları elmaları kuşlara yiyecek olarak bıraktı.