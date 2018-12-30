Beyaz güzellik

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA etkisini gösteren kar yağışının ardından beyazlara bürünen Başkent, kartpostalları aratmayacak masalsı bir görünüme büründü. Başkentliler, kar yağışının ardından oluşan güzel manzaranın keyfini çıkartırken, o anlar fotoğraflarla ölümsüzleşti. Mavi Göl, Dikmen Vadisi, Botanik Parkı, Gençlik Parkı, Güvenpark, Ankara Kalesi, Hacı Bayram ve Ulus başta olmak üzere Başkentlilerin uğrak yeri olan şehrin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden küçük büyük her yaştan vatandaşlar, kartopu oynadı, yürüyüş yaptı, temiz havanın ve güzel manzaranın tadını çıkardı.Uzun bir aradan sonra bembeyaz bir kente uyanan Ankaralıların iş yerleri ve evlerine güvenli şekilde ulaşmaları için Büyükşehir ekipleri de 7/24 nöbet tutuyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla buzlanma ve karla etkin bir mücadele yürütüyor. 25 ilçe genelinde bir yandan da tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, 153 Mavi Masa'ya gelen ihbar ve şikâyetleri de dikkate alarak yoğun bir mesai harcıyor.