Gramofonist dolmuşçu

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SAVAŞ Şekerbay, yaklaşık 8 sene önce bozuk iki gramofonu tamir ettirmek istediğini ancak tamircilerin çok yüksek ücret talep ettiğini belirterek, "İnat ettim, 'O parayı tamir ve restorasyona vermeyeceğim, gramofonları oturup kendim yapacağım' dedim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim ve iki gramofonum oldu" dedi. Daha sonra bir atölye açmaya karar verdiğini ifade eden Şekerbay, "Dedim ki 'Ben bunun tamiratını yapabiliyorum, bu işi daha da geliştirebilirim.' Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalıştım. Yedek parça tedariği yaptım, gramofon buldukça aldım. Bozuk, çalışır, çalışmaz hiç önemli değildi benim için çünkü artık yapabiliyordum. Zaman içinde kendimi, bu atölye diye tabir ettiğim dükkanımda buldum. Sabahları minibüste çalışıp öğleden sonra gelip burada gramofon tamiri ile uğraşıyorum" dedi. Gramofonun son 150 yılda icat edilmiş en güzel makina olduğuna inandığını söyleyen Şekerbay, bu sebeple kendisine "gramofoncu" diye hitap edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Şekerbay, "Bu işi severek yapıyorum. O yüzden gramofoncu demek bana biraz basit geliyor" şeklinde konuştu. Şekerbay, "Araştırırken 'gramofonist' kelimesini buldum. İnternette yazdım ve benim gibi bu işlerle uğraşan bir kişinin 1915 yılında kendisine 'gramofonist' dediğini gördüm. Belki şu an sözlüklerde yok ama bu, o yıllarda kullanılan bir kelimeymiş. Ben yaptığım işe uygun ismi buldum" ifadesini kullandı. Kendi tasarımı gramofonlar da yapan Şekerbay, aklındaki orijinal fikirlerin birçoğunu hayata geçirdiğini belirtti.