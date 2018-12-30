İsterse istifa eder!

Ankaragücü'nün idari işlerden sorumlu asbaşkanı Murat Ağcabay SABAH Ankara
'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ağcabay, "Maddi gücü olmayan kişilerin burada bulunmasını istemiyoruz. Elini cebine atacak gerçekten Ankaragücü için bir şeyler yapabilecek yöneticiler ile geliyoruz. 'Biz para istemeyeceğiz' sloganıyla geliyoruz"
diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde 'Aday olan yok'
diyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e cevap yönetimde idari işlerden sorumlu asbaşkan Murat Ağcabay'dan geldi. Ağcabay, "Mehmet Başkanın açıklamasında 'Parası olan çıksın' dediğinde biz çıktık. Bizim böyle bir hazırlığımız var. İsterse istifasını verir, biz de yönetim olarak devam ederiz"
dedi. 18 MİLYON TL PARA GELDİ!
Ankaragücü'nün para isteyen bir pozisyona geldiğini ve bundan rahatsız olup başkanlığa aday olduğunu söyleyen Ağcabay, "Başkanın bugüne kadar neler verildi diye itham ettiği yerlerden çok ciddi rakamlar geldi. Sadece bu yıl kulübe yaklaşık 18 milyon TL geldi.
Bu beni rahatsız etti. Bütün kurumlara gidiyoruz, her gittiğimiz yerde Ankaragücü para isteyen bir pozisyonda. Bu beni rahatsız etti. Biz para istemeyeceğiz sloganıyla geliyoruz" ifadelerini kullandı. KİMSEYE PARA ÖDENMEDİ
Koltuğa oturmaları halinde futbolcuların paralarını ödeyeceklerini söyleyen Ağcabay, "Bu para bizim yönetimimizle aktarılacak. Şu an aktarma söz konusu değil. Ki zaten şu an öyle bir kaynak yok. Başa gelirsek yeni yönetim ile beraber oluşturacağız. Şu an o kaynağı vereceklerin, bu konuya sıcak bakacakları kanaatinde değilim. 15 gün içinde ciddi bir sıkıntıya gireceğimizin kanaatindeyim. Bu koltuğa oturursak paralarını ödeyeceğiz" dedi. Ankaragücü'ne başkan olması halinde ilk yapacağı şeyin mali bütçeyi düzeltmek olacağını söyleyen Ağcabay, "Hiçbir şekilde Ankaragücü'nün düşmesini istemeyiz. İnşallah 1. Lig'de kalır. Bu sorunun 10 gün içinde çözülmesi lazım. Çözemezsek futbolcular gidecek. Gittikleri halde sözleşme bedellerini alacaklar. Bugüne kadar ödediğimiz paralar maç başı primler. Bu yıl hiç kimseye transferinden ödenme yapılmadı. Ödense şu durumda olmazdık"
diye konuştu. İSMAİL HOCA KENDİNİ FEDA ETTİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın gidişinin kulübün önünü açtığını söyleyen asbaşkan Ağcabay, "Bütün problemleri biliyordu gördü. Bu duruma düşeceğini çok net biliyordu. İsmail hoca bu kulübün önünü açtı. Kendini feda etti. Bir an önce bunlar çözülsün, Ankaragücü bu ligde kalsın amaçlı yaptığı bir hamleydi" dedi. İlk hedeflerinin Ankaragücü'nü Süper Lig'de tutmak olduğunu dile getiren Ağcabay, "3-4 yıl içinde şampiyonluğa oynayan bir Ankaragücü çıkartmak istiyoruz. Önümüzdeki yılı planlayacağız. Şimdiden alt yapıya önem vereceğiz. Tesislere önem vereceğiz. Stat konusunu çözeceğiz"
ifadelerini kullandı. GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLACAK
Ankaragücü yönetiminde Ankara'nın çok güzide ve güçlü iş adamları var diyen Ağcabay, "Sözümüzü aldık. O bağlamda yola çıktık. Şu an görevimin başındayım. İstifam söz konusu değil. İstifa etmedim. Güçlü bir yönetimle altından kalkacağız. İddialı ve elini cebine atacak yönetimle birlikte bir araya gelmeyi planlıyoruz. Kesinlikle maddi gücü olmayan kişilerin burada bulunmasını istemiyoruz. Elini cebine atacak, Ankaragücü için bir şeyler yapabilecek yöneticilerle geliyoruz"
şeklinde konuştu.