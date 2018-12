İsterse istifa eder!

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'nün idari işlerden sorumlu asbaşkanı Murat Ağcabay'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ağcabay,diye konuştu. Geçtiğimiz günlerdediyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e cevap yönetimde idari işlerden sorumlu asbaşkan Murat Ağcabay'dan geldi. Ağcabay,dedi.Ankaragücü'nün para isteyen bir pozisyona geldiğini ve bundan rahatsız olup başkanlığa aday olduğunu söyleyen Ağcabay, "Başkanın bugüne kadar neler verildi diye itham ettiği yerlerden çok ciddi rakamlar geldi.Bu beni rahatsız etti. Bütün kurumlara gidiyoruz, her gittiğimiz yerde Ankaragücü para isteyen bir pozisyonda. Bu beni rahatsız etti. Biz para istemeyeceğiz sloganıyla geliyoruz" ifadelerini kullandı.Koltuğa oturmaları halinde futbolcuların paralarını ödeyeceklerini söyleyen Ağcabay, "Bu para bizim yönetimimizle aktarılacak. Şu an aktarma söz konusu değil. Ki zaten şu an öyle bir kaynak yok. Başa gelirsek yeni yönetim ile beraber oluşturacağız. Şu an o kaynağı vereceklerin, bu konuya sıcak bakacakları kanaatinde değilim. 15 gün içinde ciddi bir sıkıntıya gireceğimizin kanaatindeyim. Bu koltuğa oturursak paralarını ödeyeceğiz" dedi. Ankaragücü'ne başkan olması halinde ilk yapacağı şeyin mali bütçeyi düzeltmek olacağını söyleyen Ağcabay,diye konuştu.Teknik direktör İsmail Kartal'ın gidişinin kulübün önünü açtığını söyleyen asbaşkan Ağcabay, "Bütün problemleri biliyordu gördü. Bu duruma düşeceğini çok net biliyordu. İsmail hoca bu kulübün önünü açtı. Kendini feda etti. Bir an önce bunlar çözülsün, Ankaragücü bu ligde kalsın amaçlı yaptığı bir hamleydi" dedi. İlk hedeflerinin Ankaragücü'nü Süper Lig'de tutmak olduğunu dile getiren Ağcabay,ifadelerini kullandı.Ankaragücü yönetiminde Ankara'nın çok güzide ve güçlü iş adamları var diyen Ağcabay,şeklinde konuştu.