Rusça’yı çözdü, üçüncü oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'NIN Gölbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can Kahyaoğlu, Rusça'yı bir yılda kendi imkanları ile öğrenip bu ülkedeki Kalmit Üniversitesi'nin dünya genelinde internet üzerinden düzenlediği Rusça olimpiyatlarında üçüncü oldu. Lise son sınıf öğrencisi Kahyaoğlu, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinden dolayı bu ülkeye ve Rusçaya ilgi duyduğunu söyledi. Kahyaoğlu, "Geçen yıl Rusça öğrenmek istedim. Rus yazarlarını, tarihini kendi dillerinde kendi kitaplarından okumak istedim. Böylece kendi kendime öğrenmeye başladım. Bir yıl boyunca evde kendi imkanlarımla öğrenmeye devam ettim. Bir yıl sonra Kalmit Üniversitesi'nin düzenlediği Rusça olimpiyatlarına katıldım ve bu yarışmada dünya üçüncüsü oldum. Birinci ve ikinci Çin'den iki üniversite öğrencisiydi. Üçüncü de bendim. Tabelalarda Ankara, Gölbaşı, Türkiye yazıyordu. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duydum." dedi.