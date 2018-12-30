Tuzluklara yeni ayar geliyor

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Sağlık Bakanlığı, tuz, yağ ve şekeri azaltan lokantalara belge verecek. Tuz azaltma programıyla da tuz oranı ekmekte yüzde 25, kırmızı biberde yüzde 22, zeytinde yüzde 50 düşürüldü. Bakanlık kararının ardından Ankara'da işletmeler söz konusu belgelerden alabilmek için gerekli önlemleri alarak tuz, yağ ve şeker oranını azalttı. Lokantada ustabaşı Mergüt Aydemir, uygulamadan haberdar olduklarını ve tuz kullanımını azalttıklarını belirtti. Aydemir, "Bu tasarıdan haberimiz var. Mutfakta ne kadar kısmaya çalışsak da müşterilerimiz masada kendilerine göre tuz oranlarını artırıyor. Mutfakta da tuzu azaltıyoruz. Masaya şeker koyuyoruz; ama çayın yanında iki tane şeker vereceğimize tek şeker veriyoruz. Karabiberlikler tek delikli olduğu için tuzu onlara koyuyoruz" dedi.Bir diğer restaurant işletmecisi Feyzi Akın ise uygulamayı dikkate aldıkları için karabiberliklere tuz koyduklarını ayrıca yemek yaparken de hem tuz hem şeker hem de yağ kullanımına dikkat ettiklerini vurguladı. Akın, "Tuzu genelde yüzde 50 azalttık, üç delikli tuzlardan tek delikli tuzluklara geçtik. Müşteri istediği zaman tuzlukları masalara getiriyoruz. Mutfakta da tuzları azaltıyoruz eğer müşteri 'çok tuzsuz' derse masaya tuzluk götürüyoruz. Yemeklerin tuzlu olduğunu söyleyen müşteriler daha çok; ama tuzsuz yemeklerde de tuz isteyenler var. Yağ ve şekeri de azalttık. Çaya bir tane şeker götürüyoruz. Çoğu insan memnun bu uygulamadan" diye konuştu.