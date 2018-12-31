10 derecede Mehmet Akif Ersoy için yürüdüler

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YEDIHILAL Ankara Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'inci yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü nedeniyle YediHilal Ankara Şubesi tarafından Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazından sonra "Akif'in İzinde, Akif'in İzine" programı düzenlendi. Programa çeşitli okullarında öğrenim gören ortaöğretim ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Tacettin Dergâhı'na yürüyen katılımcılar yürüyüş esnasında Mehmet Akif Ersoy'un çeşitli şiirlerini okudu. Yürüyüş sonu Tacettin Dergâhında Yasin-i Şerif ve dualar okundu. YediHilal Ankara Şubesi Başkanı Serkan Güçlü "Mehmet Akif Ersoy tarihimizde önemli bir değerdir" dedi.