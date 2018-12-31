2018’de sporun nabzını SABAH ANKARA tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Kimizaman Ankara takımlarının ve sporcularının başarılarıyla sevindik, kimi zaman kaybedilen maçlara, puanlara beraber üzüldük. Acısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. İşte'nın sayfalarına taşıdığı başkentin spor gündeminden akılda kalanlar.Ankaralı sporseverlerin 2018 yılında yaşadığı en üzücü olay ise Süper Lig'de mücadele eden iki Başkent takımının aynı anda küme düşmesi oldu. TÜRKAnkara 2018 yılında basketbolda birçok milli maça ev sahipliği yaptı.Başkent'in en önemli basketbol kulüplerinden Türk Telekom ise Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. 2018'in ikinci yarısında Süper Lig'de mücadele eden Başkent ekibi başarılı bir grafik sergiledi.2018 yılında Ankara'nın futbol kulüpleri birçok hoca değişikliğine gitti.Süper Lig'den düştükten sonra Ümit Özat ile yollarını ayıran Gençlerbirliği takımın başına Erkan Sözeri'yi getirdi. 2018 yılına İrfan Buz ile başlayan Osmanlıspor ise İrfan Buz'u yollayarak takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Spor Toto 1. Lig'de 11 hafta Reşit Akçay yönetiminde maçlarını oynayan Yeniçeriler, 11. hafta sonunda Osman Özköylü ile anlaştı. Yine takımlar kadrolarına birçok oyuncu kattılar.Osmanlıspor ise elindeki tecrübeli oyuncuları çıkararak genç oyunculara yöneldi.83. Büyük Atatürk Koşusu sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 91 yaşındaki eski master atlet Erdoğan Dulda 2018 Aralık ayında aramızdan ayrıldı.Başkent Ankara'nın futbol takımlarına uzun yıllar hizmet veren ve birçok başarıya tanıklık eden tarihi 19 Mayıs Stadı 2018 yılında yıkıldı. Stadyumun yerine 55 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapılması planlanıyor.