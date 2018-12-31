Ağaç temizliği

BUGÜN NELER OLDU

Şiddetli kar yağışı ile birlikte beyazlara bürünen başkentte, Büyükşehir ekipleri karla etkin bir mücadele gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışının olumsuz etkisini kentten silmek için gece saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ana caddelerdeki trafik akışının sorunsuz akmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ağırlığını taşıyamayan ve kırılan ağaçları da cadde ve sokaklardan temizliyor. Başkentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk gün yaklaşık 900 ağacın zarar gördüğü bilgisini veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrilmesi ve bazı dalların da kırılmasıyla ulaşıma kapanan birçok cadde ve bulvarların ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldığını söylediler.Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar herhangi bir can kaybına yol açmazken, bazı araçların üzerine düşerek maddi hasara neden olduğunu belirten yetkililer, mobil gezen ekiplerin gelen ihbarları da değerlendirerek, zarar gören ağaçlara müdahale ettiğini ifade ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonucunda devrilen ağaçları ve kırılan dalları organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.