A.Gücü’nde 2 isim yolcu

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig temsilcisi Ankaraqgücü kulübünde devre arası transfer döneminde takıma en az 3 transfer yapılacak.Süper Lig'de ilk devreyi 20 puanla 12. sırada tamamlayan Başkent ekibi, transfer çalışmalarına hız verdi.Geçen sezon takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Anton Putsila ve Lanre Kehinde'yle yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli ekipte daha önce alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Djedje için 2 milyon TL tutarında ödeme yapılarak sorun çözüldü. Takımın en golcü oyuncusu El Kabir ise sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yeni bir mukavele istedi. Teknik heyetin onay vermesi halinde Faslı oyuncu ile sözleşme uzatılacak.