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Başkentte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Başkentte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
YENIMAHALLE'DE 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolünü kaybederek Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Alt Geçidi İstanbul istikametinde seyir halindeyken takla attı. Takla atan otomobile çarpmamak yavaşlayan araçlar kazaya karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.
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Başkentte zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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