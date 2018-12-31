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, Cimbom’a diş geçiremedi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı ’a 68-60 kaybetti

Giriş Tarihi: 31.12.2018
BOTAŞ, Cimbom’a diş geçiremedi!
BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Galatasaray etkili başladı. İlk periyot 18-11 Galatasaray üstünlüğü ile geçildi. 2. periyotta da farkın kapanmasını engelleyen sarı-kırmızılılar soyunma odasına 38-28 üstün gitti. 3. periyotta etkili hücumlarla farkı biraz kapatan BOTAŞ, final periyotuna 55-48 geride girdi. Son periyotta iyi bir savunma oyunu sergileyen Galatasaray sahadan 68-60 galip ayrıldı. Galatasaray'da 20 sayıyla Farhiya karşılaşmanın en skorer ismi olurken, BOTAŞ'da Melis Gülcan'ın 18 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.
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BOTAŞ, Cimbom’a diş geçiremedi!
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