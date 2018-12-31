BOTAŞ, Cimbom’a diş geçiremedi!

BUGÜN NELER OLDU

BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Galatasaray etkili başladı. İlk periyot 18-11 Galatasaray üstünlüğü ile geçildi.3. periyotta etkili hücumlarla farkı biraz kapatan BOTAŞ, final periyotuna 55-48 geride girdi.Galatasaray'da 20 sayıyla Farhiya karşılaşmanın en skorer ismi olurken, BOTAŞ'da Melis Gülcan'ın 18 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.