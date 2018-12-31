Darüşşıfalılar yürekleri ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

Darüşşifa Okulları soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan yardım projesi ile büyük alkış aldı. Öğrencilerine her fırsatta birlik beraberlik ve paylaşma ruhunu aşılayan Darüşşifa Okulları "Kış kapıyı çalmadan biz kapıyı çalıyoruz" sloganı ile yola çıktı. Darüşşifa Eğitim Kurumları öğrencileri proje kapsamında Örencik Köyü Ayşe Özbağı Ortaokulu ve İhsan Köksal İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Darüşşifa'nın ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte kışlık kıyafet aldı. Lise öğrencileri sınıfça alışveriş yaparak maddi durumu olmayan öğrencilere kışlık kıyafet aldı. Yardımlaşma ve dayanışmayı yaşayarak öğrenen Darüşşifalı öğrenciler mutluluğu akranları ile sarılarak birlikte yaşadı. Darüşşifa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, "Proje hem velilerimiz hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz yüreklerini koydular çok çabaladılar. Bir çocuğun bile yüreğine dokunabildiysek ne mutlu bize. Bu projelerle daha çok okula daha çok öğrenciye ulaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.