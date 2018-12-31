EMŞAV’dan anlamlı etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

EMNIYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından 16 Aralık Pazar günü Yenimahalle İlk Adım Düğün Salonu'nda "Engel değil; sevgi ve sanat" etkinliği düzenlendi. 500 çocuğun katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Radyo programcısı Zehra Uçar ve Süreyya Açıkgöz'ün sunumlarıyla gerçekleşen program çerçevesinde, engelli çocuklar, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve şehit ailelerinin çocukları bir araya geldi. Moral ve kaynaşma amacı ile düzenlenen programda davetli sanatçıların seslendirmiş olduğu müzik ziyafeti eşliğinde çeşitli ikramlar yapıldı ve hediyeler dağıtıldı. Programda yapılan kura çekimi sonucu belirlenen toplamda 86 engelli çocuğa EMŞAV onursal başkanı Yaşar Alkaya tarafından 30 Aralık'ta kahvaltı verilmesi kararlaştırıldı. Program sonunda EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'a ve Onursal Başkan Yaşar Alkaya'ya plaket verildi.