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İstinat duvarı yan binaya devrildi

Çankaya’daki bir apartmanın istinat duvarı, yan binanın üzerine devrildi. İstinat duvarı kot farkı bulunan yan binaya yaslandı

Giriş Tarihi: 31.12.2018
İstinat duvarı yan binaya devrildi
ŞEHİT Serdar Sokak'taki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının, kot farkı bulunan yandaki 4 katlı binaya yaslandığı olayda, can kaybı yaşanmadı. Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİK
İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm" diye konuştu. Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerden durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, "Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz." dedi.
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İstinat duvarı yan binaya devrildi
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