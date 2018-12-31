Kahramankazan’da 2018 yılında 354 çift evlendi

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN'DA 2018 yılında 354 çift dünya evine girdi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk de bir rekora imza atarak 100'e yakın çiftin nikâhını kıydı, bine yakın düğün, nikâh, sünnet ve kına davetine katıldı. Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2018'de 354 çift dünya evine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikâh Salonu'nda kıyılan nikâhlarla dünya evine adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar belediyenin internet adresi üzerinden canlı yayınlandı. Böylece çiftlerin nikâhlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum" dedi. Başkan Ertürk 2018'de 100'e yakın çiftin nikâhını kıydı.