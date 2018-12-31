Kar Ankara’ya bereketiyle geldi

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ günlerde şehri beyaza bürüyen kar ekonomiyi de canlandırdı. Kar küreme araçları, tuz, fırça ve kürek satışları rekor kırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla evinin, iş yerinin önünü temizlemek isteyen vatandaşlar hırdavatçıların yolunu tuttu. Yıllardır bu kadar çok kar yağışı görmeyen Ankaralılar kara hazırlıksız yakalandı. Belediyeler ana arterleri temizleme çalışması yapsa da ara sokak ve kaldırımlar vatandaşa kaldı. Eline kürek ve fırça alan kar temizliği yaptı. Kar yağışının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen kaldırımlarda kalan buzlar halk tarafından temizleniyor.Yoğun kar nedeniyle kendisi de işe geç kalan esnaf Nuriye Yüce, kar yağışının bereket olduğunu söyledi. Gelen müşterinin özellikle kürek ve tuz satın aldığını ifade eden Yüce, "Kıvırcık halı satışlarımızda ciddi bir artış yaşandı. İnsanlar kayıp düşmemek için apartman ve dükkân önlerine bunları seriyor. Kar yaşamı biraz zorlaştırıyor, biraz eğlence katıyor biraz da ekonomiyi canlandırıyor, kar sayesinde satışlarımız arttı" diye konuştu.Ankara'nın uzun yıllardır böyle güzel kış yaşamadığını ifade eden esnaf Ercan Demir ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Kürek ve fırça satışının geçen yılı ikiye katladığını belirten Demir, "Yağmur ver kar berekettir. Çok şükür yıllardır beklediğimiz kar yağışı oldu meteoroloji yağışların devam edeceğini açıkladı. Bu bizi mutlu etti, işlerimiz canlandı. Geçen senelerde duran işler bu yıl katlandı" dedi.