Kupa Cavcav’ın kabrine gidecek

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği kulübünün onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun devre arasına 41 puanla lider girdi. Gençlerbirliği'nin 6 sene formasını giyen Sözeri,dedi.Tesise ilk geldiğinde gördüğü olumsuzlukları yardımcısıyla paylaşan Sözeri, "Gençlerbirliği'nin zor durumda olduğu, bundan dolayı toparlanmalarının zor olduğu gibi birçok yorum yapıldı. Tedirgin olmadık. İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Düşen takım bir travma yaşıyor. Bunu da Gençlerbirliği fazlasıyla yaşamış. Yardımcı antrenörüm Mehmet Şimşek ile aramızda konuştuk. Gördük ki herkes mutsuz ve huzursuz. Personel ile toplantılar yapıp onları motive edip disiplinli çalışmaya sevk ettik. Çünkü personel mutlu olursa sinerji olarak yayılır. Geldiğimiz günden şimdiki sürece kadar personelle, futbolcularla, yönetimle, taraftarlarla iletişimimiz çok güzel oldu. Huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamı bulduk. Bu da bana göre ilk yarıdaki başarıyı getirdi.diye konuştu.Sözeri, "İlk yarı 41 puan çok önemli bir puan. 2001-2002 sezonunda Bursaspor 42 puan yapmış bu lige düşmüştü. 41 puan yok. Biz onu başardık. Sezona başlarken 8'de 8'le başladık. Rekor kırdık diye söylendi. Ama biz rekorların peşinde değiliz. Biz bu takımı ait olduğu yere çıkarmanın peşindeyiz. Daha çok çalışacağız. 2. yarı daha zor olacak.ifadelerini kullandı."Şu performansla Spor Toto Süper Lig'de oynasaydık şampiyon olma durumunda olurduk" diyen tecrübeli teknik adam,dedi."En büyük rakibimiz kendimiz" diyen Sözeri, "Biz kendi içimizde parçalanırsak bu takımın parçası olmayı reddedersek o zaman sıkıntılar başlar. Çok şükür bugüne kadar olmadı. Bunun meyvelerini de aldığımızı düşünüyorum. En çok mental çalışmaların üzerinde durduk. Bu takımım Süper Lig'de olsaydı ilk 10'un içinde olurdu. Şu performansla oynasaydık Süper Lig'de şampiyon olma durumunda olurduk" ifadelerini kullandı.Sözeri, "Çoğu taraftarımızla iç içeyiz, aile gibiyiz. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu kulüpte saygı sevgi birliktelik var. Bunu da yapan Gençlerbirliği kültürü. Ben de ona yakışan bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Eğer çocuğunuzla, ailenizle gelecekseniz rahatlıkla Gençlerbirliği maçına gelebilirsiniz. Bu camiaya şampiyonluk hediye etmek istiyoruz" dedi. 2017 yılında vefat eden başkan İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'a söz verdiklerini söyleyen Sözeri şunları söyledi:Bir insanın hakkını bile bile yememek.İşime çok âşık biriyim. Kulübe sabah 9'da giderim akşam 10'da çıkarım. Ben oyuncularımla bir arada olmayı, kulüpte bulunmayı seviyorum.Menemen ve sucuklu yumurtayı iyi yaparım