‘Okulumda Günışığı’ semineri verildi

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AZ gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla Türk Telekom tarafından başlatılan 'Okulumda Günışığı' projesi kapsamında, Ankaralı eğitmenlere seminer verildi. Ankara Etimesgut Pir Sultan Abdal İlkokulu gerçekleştirilen seminere, 50 eğitmen katıldı. Türk Telekom, az gören çocuklara eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Okulumda Günışığı projesi kapsamında, Ankara Pir Sultan Abdal İlkokulu'nda eğitim verildi. 'Herkes için erişilebilir iletişim' prensibi ile Engelsiz Yaşama Derneği (EyDeR) işbirliğinde hayata geçirilen Günışığı projesi kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı eğitimlerinde 50 eğitimci ve yönetici "Az Gören Eğitimi" konusunda uygulamalı eğitimler aldı. Türkiye'nin birçok şehir ve okullarda düzenlenen teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek tamamen görme engelli ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar hayata geçiriliyor. Günışığı Projesi ile eğitim alan az gören öğrenciler temel eğitim okullarında kaynaştırma öğrencisi olarak akranları ile bir arada eğitim hayatlarına devam ediyor.