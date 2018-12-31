Zabıtadan yılbaşı denetimleri

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda sektörü denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak gerçekleştirdiği yılbaşı alışverişleri nedeniyle işyerlerine denetim yapan Zabıta ekipleri, başta hijyen kuralları olmak üzere düzen, gramaj, etiket fiyatları ile yerli üretim logosunun olup olmadığını kontrol ediyor. Zabıta yetkilileri, yılbaşı öncesi özellikle gıda sektörüne yönelik denetimlerde titiz bir inceleme gerçekleştiriyor. Eksikliği tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli tutanaklar tutulurken, Encümen kararı doğrultusunda işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanıyor. Yılbaşı öncesi halk sağlığını dikkate alarak özellikle hindi, kuruyemiş ve çikolata satışlarına yönelik denetimleri sıklaştıran ekipler, işletmelere gerekli usul ve esaslar hakkında da bilgi veriyor. Ekipler, denetleme yapılan malın üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alması gerektiğine dair işletmeleri uyardı.YILBAŞI etkinlikleri kapsamında vatandaşların huzur içerisinde yeni yıla girebilmeleri amacıyla Kızılay ve Ulus'ta büro amirliğine bağlı olan Güven Timleri ekipleri, Noel baba, baloncu, oyuncakçı, simitçi gibi kıyafetlerle alanda gezecek. Halkın huzur ve güvenini bozucu şahısların önüne geçilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara polisi yeni yılda noel baba kılığına girerek kutlama alanlarının güvenliğini sağlayacak.