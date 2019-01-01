2023 yolunda büyük gün

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere bugün itibariyle tam 90 gün kaldı. Geri sayımın başladığı yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olurken bugün AK Parti'nin başkentin ilçelerinde göstereceği adaylar da açıklanacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak olan aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Binlerce kişinin dolduracağı salon AK Parti Ankara teşkilatı tarafından bu özel güne hazırlandı.Tüm Ankaralıları aday tanıtım toplantısına davet eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimizi; sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve turizmin de başkenti yapacağız. Bugün 2023 hedeflerimiz doğrultusunda elini taşın altına koyacak, gece gündüz demeden çalışacak, Ankaralı hemşerilerimizin gönüllerini fethedecek belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. Türkiye'de belediyecilik adına en büyük devrim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilik anlamında çıtayı çok yükseklere taşıdı. Bizde bu doğrultuda bayrağı arkadaşlarımızla devralarak Ankaramız için durmadan çalışacağız" dedi.Öte yandan 2014'teki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 21 ilçe belediyesini kazanan AK Parti, yine aynı seçimlerde 2 ilçe belediyesini kazanan MHP ile bu seçimlerde ittifak yapacak. 24 Haziran seçimlerinde başlayan Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde de aynı ruhla devam edecek. AK Parti, İstanbul'daki 3 ilçede MHP'yi destekleme kararı alırken Ankara'da da şuan MHP'li başkanlar tarafından yönetilen Etimesgut ve Polatlı'da aday çıkarmaması bekleniyor. Bu iki ilçe ile birlikte bir başka ilçenin daha MHP'ye bırakılıp bırakılmayacağı bugün netlik kazanacak. MHP ise Ankara'da Büyükşehir adayı çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme karar almıştı.